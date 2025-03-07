«Три года назад мы оказались в вынужденной эмиграции. Обещал себе, что в этот день подведу хоть какие-то итоги. Постарался быть честным, так что текст вышел одновременно личным и полным громких слов. Извините», - написал Антон Долин.

Он начал с подведения итогов о том, что агрессия Путина против Украины - это преступление: «Каждый, кто словом или делом поддерживает в этом российские власти - соучастник. Украина права. Ее оборона - героизм. Мы переживаем страшную трагедию, что-то вроде Апокалипсиса, и в нем есть стороны Добра и Зла. Больше того, мы не просто переживаем - мы участвуем, даже когда бездействуем.

«Мы» - это уроженцы и/или жители России, конечно. Другого «мы» у меня нет.

Ничего важнее этого осознания в последние три года для себя не нашел. За право говорить/писать эти слова вслух я и расплатился всеми потерями, которые продолжаю ощущать как раны каждый день. Впрочем, ни о чем не жалею».

Долин подчеркнул, что идентифицирует себя как россиянина/русского. Для него это одно и то же. Хотя за последние годы он получил гражданство Израиля.