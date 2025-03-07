ФОТО Взгляните на «Оскар» сами: награду мультфильма «Поток» можно увидеть в латвийском музее

Посетители смогут увидеть награду Европейской киноакадемии, «Золотой глобус» от американской индустрии кино и телевидения и статуэтку «Оскар» от Академии кинематографических искусств и наук США.

Награды будут бесплатно выставлены в часы работы музея в фойе третьего этажа, где менее двух месяцев назад была выставлена одна из наград «Потока» - статуэтка «Золотого глобуса». Она была выставлена вместе со скульптурами кошек классика латвийской скульптуры Теодора Залькалнса.

Небольшую «экспресс-выставку» посетили более 15 600 человек.

Ранее сообщалось, что анимационный фильм «Поток» Гинта Зилбалодиса получил первый в истории Латвии «Оскар» на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, победив в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». Фильм «Поток» также был номинирован в категории «Лучший иностранный фильм».

Мировая премьера «Потока» состоялась на Каннском кинофестивале, и с тех пор он завоевал более 70 международных наград почти на всех континентах, включая премию «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм.

Мультфильм «Поток» - это 3D-анимационная история об индивидуалистичном коте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, не населенном людьми, коту приходится изменить свой образ жизни и взаимодействовать с собакой, капибарой, лемуром и птицей.