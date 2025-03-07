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ВИДЕО Меган Маркл впервые за долгое время показала их с принцем Гарри детей

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Меган Маркл.
Меган Маркл. Фото: Shutterstock

Меган Маркл опубликовала на своей странице в Instagram редкое видео со своим пятилетним сыном Арчи и трехлетней дочерью Лилибет.

На видео герцогиня Сассекская у себя дома вместе с подругами готовит печенье. На кухне также рядом появилась и ее дочь Лилибет. В конце видео Меган показала сына, который сидит за столом, а она его обнимает и целует.

«Приготовление печенья теперь становится семейным делом», - подписала Маркл видео.

Ранее Меган Маркл впервые за долгое время появилась на ТВ-шоу. Она рассказала о своих детях, муже и новом кулинарном шоу, за которое ее недавно раскритиковали. Прессе не понравилось, что в шоу про свою жизнь Маркл не показала ни принца Гарри, ни своих детей.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. Однако в последнее время все чаще появляются слухи об их возможном разводе: они стали чаще посещать публичные мероприятия раздельно. Сами супруги эти слухи не комментируют. По информации источников, принцу Гарри не нравится, что Меган тратит деньги на многочисленные проекты, которые не окупаются.

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