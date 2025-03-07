Осенью снова будут вручены премии «Золотая игла» и «Серебряная игла», а сейчас самое время познакомиться с номинантами. Кто эти яркие звезды, которые в этом году поднимаются на вершину мира моды Эстонии? А если не можете дождаться осени, приходите на весеннюю Таллиннскую неделю моды, которая пройдет 20 и 21 марта.
«Есть исполнители, а есть – создатели!» Кто из эстонских модных дизайнеров получит «Золотую иглу» в этом году?
Осенью снова будут вручены премии «Золотая игла» и «Серебряная игла», а сейчас самое время познакомиться с номинантами. Кто эти яркие звезды, которые в этом году поднимаются на вершину мира моды Эстонии? А если не можете дождаться осени, приходите на весеннюю Таллиннскую неделю моды, которая пройдет 20 и 21 марта.
На осенней Неделе моды на гала-вечере «Золотая игла» будет коронован дизайнер, который за последние пять лет ярко проявил себя в эстонской моде и получит самую престижную награду – «Золотую иглу». А «Серебряная игла» станет признанием для дизайнера, который совершил прорыв в течение последнего года.
Премия «Золотая игла» вручается с 1996 года и стала самой значимой и желанной наградой в эстонской модной индустрии. Таллиннская неделя моды, организованная продюсером моды Ану Кикас, проводится с 2007 года.
В этом году на «Золотую иглу» номинированы Кярол Отт, Катрин Кулдма и Кирилл Сафонов.
На «Серебряную иглу» претендуют Кристийна Йероманс, Аурия Нурм и Сандра Лукс.
Номинанты на премию «Серебряная игла»
Кристийна Йероманс/Maison Beast
Член жюри Пирет Пуппарт: «В случае Maison Beast очень важно, что они вернули веру в мощное создание бренда и в возможность с самого начала расти одновременно как в Эстонии, так и на зарубежных рынках. Несмотря на верность классике уличной моды, главный дизайнер бренда Кристийна Йероманс все больше создает уникальные дизайнерские элементы, характерные только для этой марки».
Аурия Нурм
Член жюри Бритта Ратас: «Большая радость, что в прошлом году на подиум Таллиннской недели моды вернулась дизайнер Аурия Нурм, за творчеством которой всегда интересно следить. Она – тот самый дизайнер, который удивляет и заставляет мыслить шире классических решений. Настоящий визионер, передающий свое мировосприятие через одежду, в которой можно увидеть столько символизма и глубины.
При этом ее последняя коллекция невероятно актуальна – носибельная, легко сочетаемая с уже имеющимся гардеробом. Именно такой многофункциональности и устойчивой моды сейчас требует мир. Неудивительно, что ее новая коллекция вновь вывела дизайнера в число номинантов на "Серебряную иглу". С нетерпением ждем, чем она удивит нас в этом году!»
Сандра Лукс
Член жюри Кристина Херодес: «Сандра Лукс сразу же привлекла внимание в начале своего модного пути, бросив вызов провокационными темами и стилистикой с оттенком фетиша. Однако за эффектным фасадом скрывалось нечто большее – неожиданная глубина: это не просто провокация, а честная уязвимость.
Ее творчество безумно филигранно – это проявилось еще в создании аксессуаров, а затем достигло нового уровня в тончайших джинсовых кружевах. Совместный дебют Сандры Лукс на весенней Таллиннской неделе моды 2024 года с мэтром Антонио стал одним из самых ярких моментов недели.
Немного найдется дизайнеров с таким гипнотическим стилем, чьи творения превращают носителей в преданных фанатов, но Сандре Лукс удается затронуть что-то по-настоящему глубокое. У этой тихой, но невероятно упорной труженицы уже целая армия поклонников! Среди множества дизайнеров, которые начали свой путь в моде с переработки материалов, Сандра Лукс достигла самого самобытного, ценного и осмысленного результата».
Номинанты на премию «Золотая игла»
Кярол Отт
Член жюри Урмас Вельяотс: «Кярол Отт – один из немногих эстонских дизайнеров, кто делает моду с большой буквы. Она точно резонирует с тем же Zeitgeist, что и лучшие из столиц мировой моды, но при этом уверенно сохраняет свой, узнаваемый почерк, никого не копируя. Инновационная, находчивая, не лишком сказочная или фантазийная. В то же время с безупречным вкусом, предлагая разнообразие в Эстонии, где на рынке, по необходимости, часто преобладают исключительно элегантные, но безопасно классические повседневные наряды. Однако творчество Отт вполне носибельно и практично, хотя на первый взгляд ее стилистика может вызвать у обычного потребителя некоторое недоумение».
Катрин Кулдма
Член жюри Мари-Лийс Хельвик: «Катрин Кулдма с ее различными брендами является одним из важнейших синонимов эстонской моды после восстановления независимости. Классический силуэт, который подчеркивает формы как мужского, так и женского тела; ярко выраженный художественный почерк; качественные материалы от лучших мировых текстильных мастеров и дизайн, который всегда выглядит современно – вот ключевые моменты, которые не могут быть достигнуты за несколько лет работы. Для кого-то это потребует даже всей жизни. Карьера Катрин Кулдма как на родине, так и за рубежом уже сама по себе является ее лучшей визитной карточкой».
Кирилл Сафонов
Член жюри Кристина Херодес: «У дизайнеров, работающих в индустрии моды, существует разная категория веса. Основную часть составляют исполнители, которые добавляют свой личный штрих и мастерство в тренды. И меньшую часть составляют создатели – те, кто черпает идеи из самого себя. Кирилл Сафаров относится к этому ценному и редкому виду творческих людей. Его объемы, детали и формы настолько оригинальны, что даже с сотни метров понятно – здесь работает рука Сафарова. Поскольку он не интерпретирует, его дизайн переживает годы, даже десятилетия, становясь все более ценными коллекционными моделями. Мастерство и чувствительность Кирилла в сочетании с ориентализмом и сюрреализмом придают его творениям особый вкус. Его смелое чувство цвета украшает утонченное ощущение контраста и изысканный, но дерзкий вкус».
В состав жюри премии «Золотая игла» входят: модный эксперт Урмас Вяльяотс, руководитель отдела стиля жизни и цифровых журналов Postimees Кристина Херодес, директор по маркетингу Kaubamaja Бритта Ратас, главный редактор журнала Eesti Naine Мари-Лийс Хельвик, преподаватель Эстонской академии художеств и дизайнер Пирет Пуппарт, модный дизайнер Тийна Талумеес и голландский модный бренд Viktor&Rolf.
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