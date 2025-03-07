«Есть исполнители, а есть – создатели!» Кто из эстонских модных дизайнеров получит «Золотую иглу» в этом году?

При этом ее последняя коллекция невероятно актуальна – носибельная, легко сочетаемая с уже имеющимся гардеробом. Именно такой многофункциональности и устойчивой моды сейчас требует мир. Неудивительно, что ее новая коллекция вновь вывела дизайнера в число номинантов на "Серебряную иглу". С нетерпением ждем, чем она удивит нас в этом году!»

Сандра Лукс. Фото: Erakogu

Сандра Лукс

Член жюри Кристина Херодес: «Сандра Лукс сразу же привлекла внимание в начале своего модного пути, бросив вызов провокационными темами и стилистикой с оттенком фетиша. Однако за эффектным фасадом скрывалось нечто большее – неожиданная глубина: это не просто провокация, а честная уязвимость.

Ее творчество безумно филигранно – это проявилось еще в создании аксессуаров, а затем достигло нового уровня в тончайших джинсовых кружевах. Совместный дебют Сандры Лукс на весенней Таллиннской неделе моды 2024 года с мэтром Антонио стал одним из самых ярких моментов недели.

Немного найдется дизайнеров с таким гипнотическим стилем, чьи творения превращают носителей в преданных фанатов, но Сандре Лукс удается затронуть что-то по-настоящему глубокое. У этой тихой, но невероятно упорной труженицы уже целая армия поклонников! Среди множества дизайнеров, которые начали свой путь в моде с переработки материалов, Сандра Лукс достигла самого самобытного, ценного и осмысленного результата».

Номинанты на премию «Золотая игла»

Кярол Отт. Фото: Erakogu

Кярол Отт