В этом месте яйца испортятся быстрее всего. Эксперт назвала худшее место в холодильнике для хранения

По словам Килкойн, не во всех зонах холодильника поддерживается одинаковая температура, что влияет на срок хранения скоропортящихся продуктов, таких как яйца. Эксперт посоветовала использовать для хранения яиц средние полки холодильника, так как температура здесь немного ниже, чем в районе полок, расположенных на дверце холодильника.

Килкойн добавила, что дверца – худшее место для продуктов, которые легко портятся. Там можно хранить соусы и напитки, которые содержат натуральные консерванты и менее чувствительны к перепадам температуры.

Эксперт добавила, что нижняя полка – самая холодная часть холодильника, и именно там следует хранить сырое мясо и рыбу в герметичных контейнерах, чтобы свести к минимуму вероятность перекрестного заражения.