ВИДЕО Хайди Клум в платье с глубоким декольте возбудила фанатов прыжками на батуте

51-летняя модель и телеведущая Хайди Клум поделилась новым видео в соцсетях. В кадре знаменитость весело прыгает на батуте в эффектном платье.

Звезда подиумов продемонстрировала отличную физическую форму. Она выбрала стильное платье с глубоким декольте и высоким разрезом от модного бренда из ОАЭ Marmar Halim.

При этом у нее на пальце красовалось бриллиантовое кольцо от знаменитого ювелирного дома Lorraine Schwartz. Несмотря на отсутствие туфель, пользователи назвали образ изысканным.