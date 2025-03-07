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ВИДЕО Хайди Клум в платье с глубоким декольте возбудила фанатов прыжками на батуте

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Хайди Клум
Хайди Клум Фото: Shuterstock

Модель удивила неожиданным поступком в сексуальном образе.

51-летняя модель и телеведущая Хайди Клум поделилась новым видео в соцсетях. В кадре знаменитость весело прыгает на батуте в эффектном платье.

Звезда подиумов продемонстрировала отличную физическую форму. Она выбрала стильное платье с глубоким декольте и высоким разрезом от модного бренда из ОАЭ Marmar Halim.

При этом у нее на пальце красовалось бриллиантовое кольцо от знаменитого ювелирного дома Lorraine Schwartz. Несмотря на отсутствие туфель, пользователи назвали образ изысканным.

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