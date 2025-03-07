Бывшая Уэста о том, почему он поощряет голые выходы Цензори: «Хочет, чтобы друзья хотели его девушку»

Для мероприятий 30-летняя возлюбленная Канье Уэста делает выбор в пользу минимального количества одежды. Порой ее можно увидеть в одной шубе без нижнего белья, а иногда - в колготках и прозрачных топах. Не зря между собой пользователи Сети прозвали Цензори… «Бьянкой колготини».

Избранница скандального рэпера не обращает внимания на критику, кроме того, она кажется вполне довольной собой и своим внешним видом. Если Бьянка Цензори всегда испуганно смотрит в камеры, то, оказавшись вдалеке от фотографов, веселится от всей души в своем голом наряде. А вот близкие Бьянки бьют тревогу - они уверены, что та оказалась в заложниках Канье. Отец брюнетки даже хотел разобраться с нерадивым зятем, однако до этого дело, похоже, не дошло.

Бывшая девушка 47-летнего Уэста, модель Эмбер Роуз, недавно дала интервью. Она объяснила, почему артист, с которым она встречалась более 15 лет назад, поддерживает «голые» выходы избранницы. По словам Эмбер, Канье просто нравится, как на Бьянку смотрят другие мужчины.

«Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине. Он хочет, чтобы все его друзья хотели его девушку. Он хочет, чтобы каждый видел, что его девушка или жена - самая желанная», - объяснила модель в подкасте Club Shay Shay.

Было время, когда Канье Уэст заставлять Роуз оголяться. Тогда она рыдала и не хотела этого делать, но все же ей пришлось пойти на поводу эксцентричного рэпера. «Я это сделала. Я плакала. Я помню, как плакала… Я была где-то в Италии или Париже, или где-то еще. И я помню, как плакала, спорила с ним и говорила, что не хочу носить это. Он ответил: "Ты не понимаешь, это мода, а я - гений"», - вспомнила Эмбер.

А недавно в СМИ в очередной раз появились слухи о разрыве Канье Уэста с Бьянкой Цензори. Поговаривали, что брюнетка наконец-то решилась уйти от избранника, с которым находилась в отношениях несколько лет. Чуть позже представитель Канье опроверг данную новость, подчеркнув - пара вместе, несмотря на различные слухи и ажиотаж вокруг.