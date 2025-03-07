ГАЛЕРЕЯ Эстонские авторы снимут современный психологический триллер «Нечто настоящее»

Как и в опубликованном в 2018 году романе Мартина Алгуса, в триллере неожиданным образом переплетаются судьбы двух эстонских мужчин. Фильм, который выйдет в прокат следующей зимой, рассказывает о Лео (Ян Ууспыльд) - мужчине среднего возраста, ищущем человеческой близости. Он собирается встретиться с новой интернет-знакомой, но вместо этого становится жертвой вымогательства со стороны уголовника Карла (Кристо Вийдинг). Захватывающая и местами шокирующая история, рассказанная с точки зрения обоих героев, остро отражает современную реальность.

Режиссер Эвар Анвельт отмечает, что «Нечто настоящее» сочетает в себе напряженную психологическую атмосферу и глубокий смысл, заставляя зрителей задуматься о современных интимных отношениях и последствиях виртуального общения.

«Фильм поднимает темы, которые нередко обходят стороной из-за их чувствительности или потенциального дискомфорта. Мы говорим о зависимости от порнографии, одиночестве, поиске эмоционального благополучия и близости, систематической эксплуатации людей, а также о поиске смысла в обществе потребления в эпоху социальных сетей», - пояснил он.

По словам сценариста Мартина Алгуса, сценарий во многом следует оригинальному роману, но включает и новые неожиданные сюжетные повороты. «Еще при написании книги я представлял её экранизацию, и это помогло мне при работе над сценарием», - рассказал он.