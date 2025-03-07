На этой неделе в Вильнюсе начались съемки нового психологического триллера режиссера Эвара Анвельта «Нечто настоящее» (Midagi tõelist). Картина, создаваемая в рамках совместного проекта стран Балтии, поднимает вопросы мужественности, одиночества и интернет-рисков. Фильм основан на одноименном дебютном романе Мартина Алгуса. В главных ролях - Ян Ууспыльд и Кристо Вийдинг.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонские авторы снимут современный психологический триллер «Нечто настоящее»
Как и в опубликованном в 2018 году романе Мартина Алгуса, в триллере неожиданным образом переплетаются судьбы двух эстонских мужчин. Фильм, который выйдет в прокат следующей зимой, рассказывает о Лео (Ян Ууспыльд) - мужчине среднего возраста, ищущем человеческой близости. Он собирается встретиться с новой интернет-знакомой, но вместо этого становится жертвой вымогательства со стороны уголовника Карла (Кристо Вийдинг). Захватывающая и местами шокирующая история, рассказанная с точки зрения обоих героев, остро отражает современную реальность.
Режиссер Эвар Анвельт отмечает, что «Нечто настоящее» сочетает в себе напряженную психологическую атмосферу и глубокий смысл, заставляя зрителей задуматься о современных интимных отношениях и последствиях виртуального общения.
«Фильм поднимает темы, которые нередко обходят стороной из-за их чувствительности или потенциального дискомфорта. Мы говорим о зависимости от порнографии, одиночестве, поиске эмоционального благополучия и близости, систематической эксплуатации людей, а также о поиске смысла в обществе потребления в эпоху социальных сетей», - пояснил он.
По словам сценариста Мартина Алгуса, сценарий во многом следует оригинальному роману, но включает и новые неожиданные сюжетные повороты. «Еще при написании книги я представлял её экранизацию, и это помогло мне при работе над сценарием», - рассказал он.
Продюсер Андреас Каск подчеркивает, что новый триллер - отличный пример сотрудничества в балтийском кинопространстве, где творческий потенциал Эстонии сочетается с техническими возможностями Литвы. «Мы стремимся создать качественный триллер, который восполнит многолетний пробел в эстонском жанровом кино. История Мартина Алгуса и её экранное воплощение Эваром Анвельтом обещают фильм, подобного которому эстонский кинематограф не видел давно», – отметил Каск.
Проект является совместной эстонско-литовской работой, что способствует укреплению связей между киноиндустриями стран Балтии. «Литва предоставляет нам ряд преимуществ - современную городскую среду и высококачественную техническую поддержку. Кроме того, страна финансирует часть производства через свою систему tax-rebate», - пояснил продюсер. Хотя основные съемки проходят в Вильнюсе, действие фильма разворачивается в Эстонии. «Ко всему прочему, актерский состав и творческая команда тоже из Эстонии. Однако именно урбанистическая среда Вильнюса идеально подходит для нашей истории», - добавил он.
Сюжет фильма
Лео - мужчина среднего возраста, живущий с женой Дианой и двумя детьми в рядном доме. Их любовь угасла, оставив лишь рутину совместного проживания. Единственная радость Лео - время, проведенное с детьми. В карьере и браке он больше не стремится к переменам. После неловкого инцидента, связанного с просмотром порнографии, он начинает искать чего-то настоящего - эмоциональной близости, которую не дает ему брак. Однако поиски приводят его в ловушку вымогателя Карла, и Лео сталкивается с чем-то по-настоящему пугающим, что грозит разрушить его жизнь.
Фильм создается студией Nafta Films, в портфолио которой - трилогия «Аптекарь Мельхиор» и шпионский триллер «O2».