ГАЛЕРЕЯ Шумная вечеринка в центре Таллинна: сколько знаменитостей в одном месте!

Фильм-портрет о Хендрике Сал-Саллере погружает зрителей в его личный и творческий мир. Уникальные архивные кадры, откровенные моменты и искренние беседы раскрывают жизнь известного музыканта во всей ее полноте.

Это не просто история о музыке или человеке на сцене - это рассказ о культуре Эстонии 90-х и 2000-х, о закулисной стороне шоу-бизнеса и личном пути Сал-Саллера, который доказывает, что благодаря страсти, преданности делу и смелости можно преодолеть любые преграды.