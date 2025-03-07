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ГАЛЕРЕЯ Шумная вечеринка в центре Таллинна: сколько знаменитостей в одном месте!

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В четверг вечером, 6 марта, прошла премьера документального фильма о музыканте Хендрике Сал-Саллере «Sal-Saller. See on see, mis paneb elama», после которой в баре Uus Laine прошла яркая вечеринка. Смотрите в галерее, кто пришел на мероприятие!

Фильм-портрет о Хендрике Сал-Саллере погружает зрителей в его личный и творческий мир. Уникальные архивные кадры, откровенные моменты и искренние беседы раскрывают жизнь известного музыканта во всей ее полноте.

Это не просто история о музыке или человеке на сцене - это рассказ о культуре Эстонии 90-х и 2000-х, о закулисной стороне шоу-бизнеса и личном пути Сал-Саллера, который доказывает, что благодаря страсти, преданности делу и смелости можно преодолеть любые преграды.

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