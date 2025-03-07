Родительство – это не только радость и смех, но и множество испытаний. Многие родители испытывают сильный стресс, ведь им приходится постоянно искать баланс между разными требованиями, что может казаться непосильной задачей. В результате стресс способен затмить прекрасные стороны родительства – радость от роста и развития ребенка, укрепления семейных уз и глубокой безусловной любви к своему малышу. Поэтому иногда стоит остановиться и напомнить себе, насколько особенный и ценный этот этап жизни.
Слова рабочего довели уставшую мать до слез
Именно в такую неожиданную, но поучительную ситуацию попала Дженна Смайли – мать, которая поделилась своим опытом в TikTok. В видео она рассказала, как поломанный холодильник и его ремонт на мгновение изменили ее взгляд на вещи.
«Сегодня к нам пришел мастер, чтобы починить холодильник», – рассказывает Смайли. «Он зашел, и мне сразу стало неловко, потому что я не успела протереть дверцу перед его приходом».
Но мастер увидел ситуацию иначе. «Он бросил взгляд на крошечные отпечатки ладошек, провел по одному из них пальцем и сказал: "Какое счастье"».
Эти два простых слова глубоко тронули Смайли. Она описала реакцию мастера как «напоминание, в котором так нуждалось ее уставшее материнское сердце». По ее признанию, она до сих пор плачет, вспоминая этот момент.
Не только она была растрогана – комментарии под видео тоже наполнились теплотой:
«Таких людей должно быть гораздо больше»;
«Однажды этих отпечатков больше не будет, так что наслаждайся ими. Я не могу стереть следы маленьких пальчиков своих сыновей, потому что они приносят мне столько радости»;
«Поразительно, как всего одно доброе слово может поддержать человека!»
«Мать моего парня присматривала за моим ребенком, пока ремонтировала свой дом. У меня был клиент, и мне было стыдно за разбросанные коляску, обувь и игрушки. Но она просто улыбнулась и сказала, как здорово, что детские вещи всегда под рукой».
Иногда нам всем нужно небольшое напоминание о том, как увидеть красоту в хаосе.
@jenna.smiley still cryin about it. #toddlermom #firsttimemom #pregnantmom #tiredmom #wfhmom ♬ original sound - WBsongs