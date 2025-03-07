Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, чья жизнь изменится на 180 градусов этой весной

Астролог Тамара Глоба считает, что весна приготовила всем знакам Зодиака множество сюрпризов, из которых самыми невероятными станут те, что произойдут после 8 марта.

Под зарядом космической энергии окажутся три знака Зодиака, которым откроется путь к позитивным перемена во всех сферах жизни. В их числе Глоба упоминает педантичных Раков, трудолюбивых Козерогов и склонных к аналитике Весов.

Рак

Водный знак весной ожидает время эмоционального подъема, а также романтичного периода в личной жизни. Уже в начале весны Раки почувствуют себя обновленными, эмоционально наполненными и счастливыми. Возможно, как считает Глоба, их семейный узы укрепятся, а старый дом сменится новым.

Одинокие представители знака также могут пережить период перемен. В их жизнь войдет родственная душа, которая защитит их от невзгод и поможет в трудную минуту. Кроме того, в это время знаку показана творческая самореализация. Раки могут демонстрировать свои чувства открыто и ничего не боясь.

Весы

У этого воздушного знака начало сезона пройдет под символом профессионального успеха и финансового благополучия. Весы получат подарки от судьбы в виде настоящего триумфа в сфере финансов, и неожиданного карьерного роста.