Звезда «Спасателей Малибу» была найдена мертвой: предполагают самоубийство​

Памела Бах, также известная как Памела Бах-Хассельхофф, была актрисой, снимавшейся в сериалах «Молодые и дерзкие», «Рыцарь дорог» и «Спасатели Малибу» (Baywatch).

В «Спасателях Малибу» она снималась более десяти лет и играла владелицу кафе Кэй Морган.

«Наша семья глубоко опечалена недавней кончиной Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за проявление любви и поддержки в это трудное время, но мы любезно просим о конфиденциальности, пока мы скорбим и переживаем это непростое время», - сообщил ее бывший муж, сам снимавшийся в популярном сериале.

Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что члены семьи Памелы забеспокоились, поскольку долгое время не получали от нее известий.

Спасатели были вызваны в ее дом, когда соседи сообщили о женщине без сознания. Предварительно, Памела погибла от огнестрельного ранения, нанесенного ею самой себе, без какой-либо записки

Памела Бах родилась в Оклахоме, была замужем за Дэвидом Хассельхоффом с 1989 года до развода в 2006 году.

Они познакомились на съемках «Рыцаря дорог» и у них родились две дочери: Тейлор (34), и Хейли (32).

После развода Памела говорила, что всегда будет любить своего уже бывшего мужа. Пара развелась из-за алкоголизма Дэвида Хассельхоффа.

На шоу Ларри Кинга Памела Бах рассказывала, что пыталась помочь мужу, но в итоге его алкоголизм привел к разводу.

«Как я ни пыталась, думая, что если я просто вылью бутылки, если я просто буду рядом с ним, если я просто буду нянчиться с ним, давать ему больше любви, делать для него больше или заставлять его видеть себя, то это произойдет. Но болезнь алкоголизма коварна. Это непостижимая болезнь», - говорила Памела.