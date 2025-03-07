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Занявшая второе место на эстонском нацотборе на Евровидение-2025 откровенно об инъекциях красоты: я делаю губы с 2018 года

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Келли-Карита Ефимов.
Келли-Карита Ефимов. Фото: MyHits

В этом году Келли-Карита Ефимов, участвовавшая в Eesti Laul вместе со своим спутником жизни Андреем Зевакиным, опубликовала на своем YouTube-канале видео, в котором ответила на вопросы подписчиков. В том числе она призналась, что корректировала свою внешность с помощью уколов красоты.

Келли-Карита Ефимов опубликовала на YouTube видео, в котором ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, какие косметические процедуры она делала.

Ефимов призналась, что начала увеличивать губы в довольно раннем возрасте - еще в 2018 году. Она рассказала, что в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и ей пришлось растворить филлер.

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