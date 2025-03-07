Занявшая второе место на эстонском нацотборе на Евровидение-2025 откровенно об инъекциях красоты: я делаю губы с 2018 года

В этом году Келли-Карита Ефимов, участвовавшая в Eesti Laul вместе со своим спутником жизни Андреем Зевакиным, опубликовала на своем YouTube-канале видео, в котором ответила на вопросы подписчиков. В том числе она призналась, что корректировала свою внешность с помощью уколов красоты.