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«Непростые времена»: Верку Сердючку не выпустили за границу​

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Андрей Данилко (Верка Сердючка) в Таллинне.
Андрей Данилко (Верка Сердючка) в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

Верку Сердючку (Андрея Данилко) и его группу не выпустили за границу для концертов в Европе. Об этом артист сообщил в своем Instagram, пишет Фокус.

«Уважаемые друзья! В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа Народного Артиста Украины Андрея Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND не получила разрешения [письма содействия] на выезд», - написал Данилко.

Музыкант сообщил о переносе европейских концертов в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге, которые должны были состояться в ближайшие дни в марте. Новые даты выступлений Данилко сообщит позже. Артист подчеркнул, что все купленные билеты остаются действительными.

«Давайте держаться вместе в эти непростые времена! Слава Украине!» - написал Андрей Данилко.

6 марта 2025 в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) рассказали о новом порядке пересечения границы для лиц из культурной и информационной сферы.

Для выезда за границу военнообязанным художникам и журналистам 18-60 лет нужны следующие документы:

  • письмо Минкультуры / Минцифры в ГПСУ относительно деталей поездки и ориентировочная дата возвращения в Украину, названия пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд, а также вид транспортного средства;
  • приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);
  • военно-учетный документ с отметками Территориального центра комплектования и социальной поддержки или в электронной форме.
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