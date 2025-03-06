«Непростые времена»: Верку Сердючку не выпустили за границу​

«Уважаемые друзья! В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа Народного Артиста Украины Андрея Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND не получила разрешения [письма содействия] на выезд», - написал Данилко.

Музыкант сообщил о переносе европейских концертов в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге, которые должны были состояться в ближайшие дни в марте. Новые даты выступлений Данилко сообщит позже. Артист подчеркнул, что все купленные билеты остаются действительными.

«Давайте держаться вместе в эти непростые времена! Слава Украине!» - написал Андрей Данилко.

6 марта 2025 в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) рассказали о новом порядке пересечения границы для лиц из культурной и информационной сферы.

Для выезда за границу военнообязанным художникам и журналистам 18-60 лет нужны следующие документы:

письмо Минкультуры / Минцифры в ГПСУ относительно деталей поездки и ориентировочная дата возвращения в Украину, названия пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд, а также вид транспортного средства;

приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);

военно-учетный документ с отметками Территориального центра комплектования и социальной поддержки или в электронной форме.