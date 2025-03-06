Туристка поделилась гениальным лайфхаком: как уместить все вещи в ручную кладь

Но туристы не сдаются и делятся своим опытом с другими, как бы уместить побольше вещей в ручную кладь. Так, путешественница из Новой Зеландии Моника Хамфрис в своем блоге для Business Insider поделилась секретом сбора багажа, основанном на цвете гардероба.

Девушка рассказала, что довольно долго она брала с собой в путешествия слишком много вещей, чтобы не повторять наряды в отпуске. Однако после трех лет проживания в Нью-Йорке, где она привыкла носить одежду в стиле all black (все черное - прим. ред.), Моника овладела искусством упаковки, секрет которого - придерживаться одного цвета.

«Сосредоточившись на одном цвете, большинство нарядов в моем чемодане сочетаются друг с другом. Это позволяет мне смешивать и сочетать одежду, создавая новые образы. Плюс, это экономит мне место в сумке. Если больше моих вещей сочетаются друг с другом, я могу упаковать меньше, при этом у меня все еще есть выбор», - говорит она.

Благодаря этому в рюкзаке туристки еще остается место, чтобы положить туда одну-две эффектные вещи, которые не сочетаются со всем остальным, но она гарантировано хотя бы раз их наденет.

Кроме того, Моника старается добавлять яркости своим нарядам с помощью цветных аксессуаров - обуви и украшений.

«Я надела яркие серьги, шикарные босоножки на платформе, взяла с собой проверенные временем рубашки на пуговицах и нашла яркие акценты в шарфах и украшениях, купленных во время поездки», - поделилась путешественница.

Одновременно туристка изменила свое отношение к вещам - она больше не волнуется из-за того, что ее наряды на фото из поездок могут повторяться. «Меня больше волнуют места, которые я посетила, и воспоминания, которые я создала, - независимо от того, во что я была одета», - добавила Моника.