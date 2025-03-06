Агу Хани, которого уже в третий раз обвиняют в хранении детской порнографии и незаконной слежке за соседкой, был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения.
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Суд приговорил жителя Эстонии, хранившего огромное количество детской порнографии, к тюремному заключению
6 февраля в Хаапсалуском доме суда перед судом предстал Агу Хани, обвиняемый в хранении детской порнографии и незаконной слежке. Тогда Хани отказался от заключения соглашения, хотя ему неоднократно пытались объяснить, что в обратном случае он может получить более строгое наказание.