Суд приговорил жителя Эстонии, хранившего огромное количество детской порнографии, к тюремному заключению

6 февраля в Хаапсалуском доме суда перед судом предстал Агу Хани , обвиняемый в хранении детской порнографии и незаконной слежке. Тогда Хани отказался от заключения соглашения, хотя ему неоднократно пытались объяснить, что в обратном случае он может получить более строгое наказание.

Теперь, спустя месяц, суд вынес решение, и Хани пришлось столкнуться с реальностью. Вероятно, сейчас он сожалеет о том, что в феврале не заключил соглашение с прокурором, ведь в таком случае срок тюремного заключения был бы меньше.