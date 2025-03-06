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Суд приговорил жителя Эстонии, хранившего огромное количество детской порнографии, к тюремному заключению

Перевод: Седа Дунгурова
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Агу Хани в зале суда.
Агу Хани в зале суда. Фото: Heveli Tuisk / Elu24

Агу Хани, которого уже в третий раз обвиняют в хранении детской порнографии и незаконной слежке за соседкой, был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения.

6 февраля в Хаапсалуском доме суда перед судом предстал Агу Хани, обвиняемый в хранении детской порнографии и незаконной слежке. Тогда Хани отказался от заключения соглашения, хотя ему неоднократно пытались объяснить, что в обратном случае он может получить более строгое наказание.

Теперь, спустя месяц, суд вынес решение, и Хани пришлось столкнуться с реальностью. Вероятно, сейчас он сожалеет о том, что в феврале не заключил соглашение с прокурором, ведь в таком случае срок тюремного заключения был бы меньше.

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