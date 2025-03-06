В ЧЕМ ДЕЛО? Скандал с «Белоснежкой»: премьеру сказки отменяют из-за опасений негативной реакции

Фильм уже критикуют из-за того, что Белоснежку играет латиноамериканская актриса Рэйчел Зеглер , а в названии не упоминаются «семь гномов». Так что вместо пышной премьеры ремейка за почти 250 миллионов долларов, будет только несколько жестко контролируемых пресс-мероприятий.

Инсайдер сообщил: «Disney уже предвидят негативную реакцию со стороны анти-просветителей на "Белоснежку" и сократили график встреч со СМИ. Они предприняли весьма необычный шаг - не проводить премьеру фильма в Лондоне и свести к минимуму количество вопросов прессы, которые получает Рэйчел Зеглер».

Решение было принято после того, как актриса Рэйчел Зеглер, исполнившая роль Белоснежки, была названа «ходячей пиар-катастрофой для Disney» из-за противоречивых комментариев о своей роли.

Рэйчел Зеглер. Фото: Jae C. Hong

В интервью 2022 года Зеглер назвала оригинальный фильм «устаревшим» и раскритиковала такие моменты, как отношения Белоснежки с Принцем Чармингом, назвав его «парнем, который буквально преследует ее».

В более раннем интервью Зеглер также раскритиковала «проблемное» изображение Disney принцесс и женщин, занимающих руководящие должности, отметив при этом, что оригинальный мультфильм 1937 года пугал ее в детстве.

Помимо ее комментариев, роль Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки вызвала новые споры в свете недавних усилий Disney по созданию более репрезентативных в культурном отношении историй.

Зеглер, которая является наполовину колумбийкой, наполовину полькой, некоторыми критиками была признана не лучшей кандидатурой на роль Белоснежки, так как этот персонаж родом из Германии. А антиизраильские и пропалестинские активисты призвали бойкотировать фильм из-за того, что Disney выбрала израильскую актрису Галь Гадот на роль злой королевы.

Галь Гадот. Фото: Jordan Strauss

Столкновения были и во время пресс-туров, так как Зеглер рекламировала новый трейлер фильма с тегом «освободим Палестину». А Галь Гадот поддерживала свою родину Израиль. И наконец сказку критиковали за обилие компьютерной графики.

Разочарован был и Дэвид Хэнд, чей отец работал над оригинальным мультфильмом вместе с Уолтом Диснеем. Хэнд сказал, что дуэт «перевернулся бы в гробах», увидев ремейк.

Однако пока премьеру в США не отменили. Она состоится 21 марта 2025 года. Но пока неизвестно, насколько шикарной она будет.