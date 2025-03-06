Вся в синяках и ранах: «Мисс Украина» стала жертвой домашнего насилия

Модель и победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота шокировала, что ее избивал любимый мужчина.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram и опубликовала фото, где она изображена в синяках и ранах. Модель говорит, что в течение шести лет находилась в отношениях с избранником, который ее избивал. Суббота поделилась, что любила мужчину. Каждый раз она верила, что возлюбленный изменится и такого больше не повторится. Поведение мужчины стало только хуже. Он бил Субботу, манипулировал ею и угрожал ей. Свидетелем этого приходилось быть их ребенку, пишет Unian.

«Вот результат отношений с человеком, которого ты даже любил, на которого раньше полагался, надеялся, что все изменится, но ничего не менялось, а только становилось хуже... Алкоголь, нервные срывы, манипуляция тобой, твоими родными и друзьями, буллинг и насилие, угрозы... И это все потом видел и слышал наш ребенок», - откровенно рассказала модель.

Анастасия Суббота вместе с мужем проживала за границей. Знаменитость говорит, что ей даже некуда было уйти от него. В конце концов после очередного срыва мужчины модель собрала вещи и вместе с ребенком вернулась в Украину.