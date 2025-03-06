Пэрис Джексон появилась на Неделе моды в Париже в «голом» платье

26-летняя Пэрис выбрала для мероприятия черное платье макси с открытыми плечами. Образ она дополнила маленькой черной сумочкой.

Ранее Пэрис Джексон рассказала о борьбе со своими зависимостями. «Я поняла, что жизнь проходит независимо от того, трезв ты или нет, но когда я трезвая, я могу жить», - поделилась Пэрис. До этого, в 2017 году, она уже признавалась в зависимостях, а также в суицидальных мыслях из-за них.

Недавно Пэрис Джексон также сообщила о том, что после двух лет отношений выходит замуж за музыкального продюсера Джастина Лонга. До этого романа она несколько лет встречалась с Честером Кастэллоу, за которого даже собиралась замуж в 2015 году. Однако позже они расстались, а затем последовала череда коротких романов. Последними серьезными отношениями до Лонга были отношения с музыкантом Габриэлем Гленном.

Пэрис Джексон - единственная дочь Майкла Джексона. Помимо нее у него также остались два сына - Принс Джексон и Принс Бланкет Джексон II. Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.