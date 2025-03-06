«Юрмала – мой второй дом»: Светлана Лобода представит яркое шоу в Латвии

Мировой концертный тур 2025 LOBODA открыла в Америке и Канаде серией больших концертов в феврале. Следом, в Швейцарии и солдаутами в Париже и Ницце, началась европейская часть тура артистки.

В программе - фирменное яркое шоу, любимые треки миллионов и множество зрелищных сюрпризов. Особое место и у самых свежих хитов Лободы: танцевальный трек «Інстинкт», который со дня релиза не сходит с первых строчек украинских топ-чартов? впервые прозвучал в Нью-Йорке и стал неотъемлемой частью программы вместе с дерзкой и чувственной постановкой.

Концерт Светланы Лободы Фото: Пресс-фото

Светлана Лобода не раз признавалась в особой любви к Юрмале, называя ее своим местом силы.

«Юрмала - мой второй дом. И концерты здесь - всегда большое счастье. С нетерпением жду встречи!» - прокомментировала LOBODA.

Перед тем как привезти шоу в Юрмалу, Светлану с командой ждет активная гастрольная весна и лето, концерты в разных точках мира продолжают регулярно добавляться в график артистки: Черногория, Сербия, Италия, Ирландия, Испания, Казахстан, Узбекистан.

Вход на мероприятие c 18:00, начало в 19:00. Билеты на концерт можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv.



Светлана Лобода Фото: Пресс-фото