Недавно российская певица Алла Пугачева, которая выехала из страны-агрессор еще в начале полномасштабного вторжения, прогулялась по Лимассолу (Кипр). Однако ее прогулка обернулась неприятным инцидентом, передает Unian.

Артистку встретила журналистка, которая начала задавать провокационные вопросы. Она спрашивала: «Вы планируете возвращаться в Россию?», «Вам нравится в Лимассоле?», «Почему вы уехали из России?»

Изначально артистка ответила, что ей нравится Кипр, однако позже разозлилась и набросилась на журналистку. Пугачева начала закрывать рукой камеру телефона, а затем и совсем выдала: «Вы тупые и наглые. Я патриотка, а ты - нахалка».

При этом журналистка решила не останавливаться и продолжила задавать Алле Борисовне провокационные вопросы о России. Примадонна не выдержала и просто ушла. Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Стоит отметить, что Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России в Израиль. Сейчас она отдыхает на Кипре, а юморист уехал на гастроли. В начале большой войны Галкин выступал на концертах, а часть вырученных денег передавал украинским беженцам.



