99 процентов людей заваривают чай с лимоном неправильно: эта ошибка портит вкус напитка

Чтобы чай получился ароматным и вкусным, для заваривания нужно брать свежую воду. Ее необходимо довести до кипения, но так, чтобы она не переходила в бурление, пишет ТСН.

Заварите чай и дайте настояться три-пять минут. Этого времени хватит для того, чтобы чайные листья отдали свой вкус и аромат. Передерживать заварку не следует, потому что напиток будет горьким и невкусным.

Только после того, как чай настоится, нужно добавлять лимон. Ибо высокая температура разрушает витамин С, содержащийся в цитрусе. Оптимальная температура - около 70-80 градусов.

Лимон должен быть свежим. Можно добавлять замороженный, под действием холода цитрус не теряет своих вкусовых свойств. Не следует добавлять сахар сразу после лимона. Лимонная кислота может взаимодействовать с сахаром, придавая чаю неприятный вкус. Надо немного подождать, чтобы чай остыл, а потом добавлять сахар по вкусу.