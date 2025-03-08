Что дает лук организму: названы восемь причин есть этот овощ

Отмечается, что лук содержит фитонутриенты - соединения, которые растения производят для защиты от бактерий, вирусов и грибков. Вот каковы его основные преимущества для здоровья человека.

1. Помогает бороться с бактериями

Лук уничтожает такие вредные бактерии, как escherichia coli (E. coli), staphylococcus aureus (S. aureus), bacillus cereus. Исследования показывают, что кверцетин - один из флавоноидов, который содержится в луке, - способен замедлять размножение многих видов бактерий.

2. Обладает противораковым эффектом

Некоторые исследования указывают, что потребление лука может уменьшить риск развития определенных видов рака, особенно рака желудочно-кишечного тракта. Тот же кверцетин, по данным исследований, может подавлять рост Helicobacter pylori (H. pylori) - бактерии, связанной с развитием рака желудка.

3. Уменьшает воспаление

Лук содержит флавоноиды, глутатион, соединения селена, витамины E и C, которые обладают антиоксидантным эффектом, помогая организму бороться с вредными свободными радикалами.

4. Помогает контролировать уровень сахара в крови

Экстракт лука в сочетании с антидиабетическими препаратами снижает уровень сахара в крови на 35-50% в зависимости от дозы.

5. Поддерживает здоровье костей

Исследования показали, что один из самых мощных компонентов лука - пептид GPCS - может предотвращать разрушение костной ткани, уменьшать потерю костной массы и снижать риск переломов.

6. Улучшает пищеварение

Лук является прекрасным источником пребиотиков, которые способствуют здоровью кишечной микрофлоры. Он содержит инулин - соединение, стимулирующее размножение полезных бактерий в кишечнике.

7. Содержит много полезных веществ

Вот какова пищевая ценность ½ стакана сырого лука: калории - 30, жиры - 0 г, холестерин - 0 мг, углеводы - 7 г, клетчатка - 1 г, сахара - 5 г, белки - 1 г, натрий - 0 мг, калий - 126 мг (4% суточной нормы), витамин C - 5 мг (9% суточной нормы), витамин B6 - 0,1 мг (5% суточной нормы), кальций - 16 мг (2% суточной нормы), фолиевая кислота - 15,2 мг (4% суточной нормы).

8. Может способствовать снижению веса

Ожирение часто сопровождается воспалительными процессами в организме. Флавоноид кверцетин, содержащийся в луке, помогает уменьшать массу тела, количество жира и уровень триглицеридов в крови.

Издание отмечает, что лук полезен как в сыром виде, так и термически обработанный. Но обработка уменьшает содержание тиосульфинатов - веществ, обладающих антибактериальными, противогрибковыми и антибиотическими свойствами.

Исследования показывают, что если измельчить лук перед приготовлением, он сохраняет больше полезных свойств. Наибольшие потери питательных веществ вызывает варка и жарка, а запекание, наоборот, может повысить содержание флавоноидов.