ГОРОСКОП НА 7 МАРТА У Дев могут возникнуть проблемы, а Стрельцам стоит сохранять спокойствие

Общение с любимым человеком принесет радость, если вы не будете проявлять излишнего упрямства. Готовность к уступкам – непременное условие конструктивного диалога, итогом которого может быть решение многих проблем.

Дева

Возможно появление проблем или сложных задач, требующих решения. Не пытайтесь преодолеть все трудности в одиночку: сегодня вы наверняка сможете найти союзников и единомышленников, которые быстро станут настоящими друзьями. Вероятно улучшение финансового положения, возможны значительные денежные поступления. Сегодня вы готовы к бескорыстным поступкам и наверняка не упустите шанс помочь близким людям.

Позитивно скажутся на вашем настроении поездки, смена обстановки будет особенно полезной влюбленным. Можно принимать гостей или наносить визиты знакомым – отдых такого рода вас наверняка порадует. Жизненный тонус весьма высок.

Весы

Очень сложный день с точки зрения семейных и романтических отношений. Возможны серьезные ссоры, конфликты, причина которых поначалу покажется незначительной. Очень важно не допускать обидных и унизительных высказываний, не смеяться над тем, что дорого близким вам людям. Стремление переложить ответственность за происходящее на плечи окружающих, отказавшись признавать собственные ошибки, столь же сильно, сколь и пагубно.

На время забыть о накопившихся проблемах поможет активное участие в светской и общественной жизни. Главное – не переоценивать физических возможностей своего организма и не испытывать его на прочность.

Скорпион