Для поклонников королевской семьи драмы в Букингемском дворце уже давно стали нормой. Правда, самим монархам непросто смириться с тем, что между членами семьи все далеко не в порядке. Кейт Миддлтон, к примеру, все еще очень болезненно воспринимает тот факт, что ее супруг принц Уильям не общается со своим братом Гарри. Более того, принцесса Уэльская крайне обеспокоена тем, что подобное может произойти и между ее сыновьями - Джорджем и Луи.
Кейт Миддлтон обеспокоена тем, что ее сыновья могут пойти по пути принцев Уильяма и Гарри
RadarOnline со ссылкой на инсайдера пишет, что сейчас Миддлтон упорно трудится над тем, чтобы не допустить серьезного конфликта между братьями, когда те подрастут. По ее мнению, все дело в более традиционном воспитании. Именно благодаря ему сейчас принцесса может смотреть на проблемы под разным углом и лучше знает, как их преодолеть, в отличие от ее супруга, который не видел ничего, кроме королевской жизни. Кейт не хочет обременять наследников суровыми традициями монархии, чтобы впоследствии одному из них не пришлось оказаться в роли «запасного».
«Хотя королевская пара чтит традиции, они не боятся адаптироваться и отходить от строгих протоколов, когда того требует ситуация. Кейт и Уильям преданы своим детям и ставят семью превыше всего. Их подход подчеркивает, что действительно важно предоставлять детям свободу, которая позволит исследовать свои интересы и иметь нормальное детство, насколько это возможно. Главная часть родительской философии Кейт - сделать так, чтобы принц Джордж, несмотря на то, что он наследник на престол, не затмевал своих брата и сестру», - объяснил собеседник издания.
Глядя на то, что сейчас происходит с Гарри, Кэтрин осознает: важно не дать младшим детям уйти в тень старшего брата и чувствовать себя неполноценно.