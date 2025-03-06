Кейт Миддлтон обеспокоена тем, что ее сыновья могут пойти по пути принцев Уильяма и Гарри

RadarOnline со ссылкой на инсайдера пишет, что сейчас Миддлтон упорно трудится над тем, чтобы не допустить серьезного конфликта между братьями, когда те подрастут. По ее мнению, все дело в более традиционном воспитании. Именно благодаря ему сейчас принцесса может смотреть на проблемы под разным углом и лучше знает, как их преодолеть, в отличие от ее супруга, который не видел ничего, кроме королевской жизни. Кейт не хочет обременять наследников суровыми традициями монархии, чтобы впоследствии одному из них не пришлось оказаться в роли «запасного».