В Facebook-группах распространяется мошенничество от имени Delfi, заманивающее пользователей на якобы инвестиционную платформу. «Одна из используемых схем во многом опирается на доверие к новостным изданиям, создавая веб-страницу или статью с похожими логотипом, шрифтом и дизайном», - предупреждает руководитель группы по расследованию тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Марью Тооминг.
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От имени Delfi распространяется инвестиционное мошенничество: полиция прокомментировала ситуацию
«Посмотрите, как правдоподобно выглядит эта страница. Даже комментарии к Delfi выглядят как настоящие», - написала в редакцию жительница столицы, которая нажала на ссылку, размещенную в Facebook-группе, которая выглядела как статья на Delfi.