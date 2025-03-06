Новое шоу Меган Маркл «С любовью, Меган» раскритиковали в прессе и соцсетях после премьеры на Netflix. Эксперты уже сделали вывод, что Маркл и ее мужу, принцу Гарри, в очередной раз не удалось завоевать доверие зрителей.
«Упражнение в нарциссизме»: пользователи раскритиковали новое шоу Меган Маркл
В каждом из восьми эпизодов шоу, которые уже появились на стриминге, Меган приглашает к себе домой друзей-знаменитостей, где дает им советы по ведению домашнего хозяйства и кулинарии, что вызвало у многих сравнения с американской телезвездой, получившей известность благодаря советам по домоводству, Мартой Стюарт.
Среди знаменитых гостей герцогини Сассекской были актриса Минди Калинг, бывшая коллега по сериалу «Форс-мажоры» Эбигейл Спенсер, спортсменка Дельфина Блакье, а также шеф-повара Рой Чой и Элис Уотерс. Это последний проект королевской четы для Netflix в рамках сделки, которая, как сообщается, оценивается в 100 миллионов долларов.
Однако западная пресса обрушилась на Маркл. Многим показалось странным, что в шоу о своей жизни она совсем не показала детей, а принц Гарри появился лишь мельком в одном эпизоде. Вместе с тем звучат претензии и более глобального порядка.
Независимый критик Кэти Россейнски дала ему одну звезду из пяти, назвав «тошнотворным и изнурительным», а знакомство с ним - «не самым приятным опытом» в статье для Independent.
Автор The Guardian Стюарт Херитедж назвал сериал «бестолковым» и «третьим подряд разочарованием» Меган и Гарри после документальных сериалов «Сердце непокоренных» и «Поло». «Проблема в том, что никто не хочет видеть, как Меган готовит декоративные кростини с божьими коровками. "С любовью, Меган" - это всего лишь заменитель красивой жизни», - резюмировал он, добавив, что люди хотят видеть «настоящее реалити-шоу о Меган».
Британская газета The Times обвинила Маркл в «показном оптимизме» и «представлении ее чрезвычайного богатства и ошеломляюще эксклюзивного образа жизни так, как будто это доступно каждому».
The Telegraph в своём обзоре назвал проект «упражнением в нарциссизме», раскритиковав концепцию шоу: «Меган приглашает людей в свой воображаемый дом (шоу снимается в арендованном особняке стоимостью 8 миллионов долларов - прим. ред.), и они говорят ей, какая она потрясающая. Это происходит на протяжении восьми эпизодов», - написала критик Анита Сингх.
«Не стоящая внимания прогулка по Монтесито», - резюмировал в своем обзоре Variety. The Economist охарактеризовал проект как «не соответствующий времени». Здесь также упрекнули Маркл за то, что она полностью игнорирует болезнь своего тестя и невестки (напомним, у отца Гарри, короля Великобритании Карла III, и жены его брата Уильяма Кейт Миддлтон ранее диагностировали рак).
«Общая атмосфера благополучия кажется неуютной, когда двое из королевских особ так тяжело больны. Общая продолжительность двух видеороликов Кейт о ее раке составила менее пяти с половиной минут. Здесь Меган тратит почти столько же времени на украшение торта», - отмечает издание.
«Проходит целая политическая и культурная эпоха, и кто лучше герцогини Сассекской может стать символом всего того, что мы оставили позади?»- ставит риторический вопрос другой колумнист The Guardian Марина Хайд.
Пользователи соцсетей также поделились своими мнением по поводу нового проекта Маркл. «Почему все, кто может позволить себе дорогую кухню, думают, что мы хотим, чтобы они научили нас готовить?», «Мне кажется, что съемки в доме, который им не принадлежит, создают ощущение какой-то фальши», «Если вы обратите внимание на все ее (Маркл - Прим.ред) видео, она почти не смотрит в глаза. Она все время что-то бессвязно говорит, касаясь лица и глядя куда-то», - пишут люди.
Комментаторы сходятся во мнении, что после провала предыдущих проектов от пары ждали драматичных откровений о монархии. Теперь же дальнейшее сотрудничество со стримингом, которое помогало герцогам Сассекским держаться на плаву в Голливуде, находится под вопросом.