«Упражнение в нарциссизме»: пользователи раскритиковали новое шоу Меган Маркл

Британская газета The Times обвинила Маркл в «показном оптимизме» и «представлении ее чрезвычайного богатства и ошеломляюще эксклюзивного образа жизни так, как будто это доступно каждому».

The Telegraph в своём обзоре назвал проект «упражнением в нарциссизме», раскритиковав концепцию шоу: «Меган приглашает людей в свой воображаемый дом (шоу снимается в арендованном особняке стоимостью 8 миллионов долларов - прим. ред.), и они говорят ей, какая она потрясающая. Это происходит на протяжении восьми эпизодов», - написала критик Анита Сингх.

«Не стоящая внимания прогулка по Монтесито», - резюмировал в своем обзоре Variety. The Economist охарактеризовал проект как «не соответствующий времени». Здесь также упрекнули Маркл за то, что она полностью игнорирует болезнь своего тестя и невестки (напомним, у отца Гарри, короля Великобритании Карла III, и жены его брата Уильяма Кейт Миддлтон ранее диагностировали рак).

«Общая атмосфера благополучия кажется неуютной, когда двое из королевских особ так тяжело больны. Общая продолжительность двух видеороликов Кейт о ее раке составила менее пяти с половиной минут. Здесь Меган тратит почти столько же времени на украшение торта», - отмечает издание.

«Проходит целая политическая и культурная эпоха, и кто лучше герцогини Сассекской может стать символом всего того, что мы оставили позади?»- ставит риторический вопрос другой колумнист The Guardian Марина Хайд.

Пользователи соцсетей также поделились своими мнением по поводу нового проекта Маркл. «Почему все, кто может позволить себе дорогую кухню, думают, что мы хотим, чтобы они научили нас готовить?», «Мне кажется, что съемки в доме, который им не принадлежит, создают ощущение какой-то фальши», «​Если вы обратите внимание на все ее (Маркл - Прим.ред) видео, она почти не смотрит в глаза. Она все время что-то бессвязно говорит, касаясь лица и глядя куда-то», - пишут люди.

Комментаторы сходятся во мнении, что после провала предыдущих проектов от пары ждали драматичных откровений о монархии. Теперь же дальнейшее сотрудничество со стримингом, которое помогало герцогам Сассекским держаться на плаву в Голливуде, находится под вопросом.