Друзья Мишель Трахтенберг раскрыли жуткие подробности ее состояния перед смертью: «Становилась не похожа на себя»

Уже за неделю до кончины актриса выглядела очень плохо: еле держалась на ногах, была слабой и хрупкой. Друзья Трахтенберг рассказали, что странные вещи происходили и ранее.

Так, по словам инсайдера, близкого к актрисе, ей пришлось пройти немало испытаний. Он утверждает, что с Мишель «постоянно что-то было не так с медицинской точки зрения». Она часто падала, слабела на глазах, но при этом продолжала бороться. «У нее были проблемы со спиной, а затем с костями, и она также несколько раз падала, делала все возможное, чтобы не позволить этому сломить ее», - поделилась с US Weekly подруга актрисы, решившая сохранить анонимность.

Уточняется, что, вопреки обвинениям в злоупотреблении алкоголем, Трахтенберг если и выпивала, то нечасто. «Она никогда не была из тех, кто любит шумно развлекаться. В конце концов, она была скорее затворницей. В последний раз, когда я ее видел, что-то было не так. Можно было почувствовать, что что-то происходит. Она была очень слаба и некоторое время болела», - добавил другой источник.

Соседка звезды телесериалов также заметила, что с каждой встречей Мишель «становилась все более не похожа на себя». Это, кстати, замечали и фанаты Трахтенберг. Они подозревали, что она либо больна, либо зависима от запрещенных веществ, а потому так сильно изменилась внешне. На это актриса не без сарказма отвечала, что все дело в том, что ей больше не 19 лет.