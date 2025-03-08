Обмен местами в самолете достиг нового уровня

Один из пользователей Reddit поделился недавним опытом на рейсе United Airlines, вызвав дискуссию об этикете обмена местами.

«Пожилая женщина, которая изначально сидела рядом со мной, неожиданно пересела на два ряда вперед, заняв место 12C рядом со своей дочерью и внучкой», - написал пользователь.

«Уже было объявлено, что самолет полностью заполнен, так что семья знала, что это место принадлежит кому-то другому».

Когда наконец прибыл пассажир, которому принадлежало это место, женщина предложила ему выбор: занять место у прохода рядом с младенцем или согласиться на среднее место.

По словам автора поста, мужчина был около 190 см ростом и выглядел явно раздраженным ситуацией, но все же согласился на среднее место. Об этом сообщает New York Post.

«Я считаю невежливым сначала занять место, а потом уже спрашивать, можно ли его поменять, особенно если это означает худшие условия для другого пассажира», - отметил пользователь.

«Единственное оправдание - если бабушка хотела избежать места рядом с младенцем, что могло бы сделать полет спокойнее для всех. Но все равно - это кажется мне неправильным».

Позже автор поста добавил, что бортпроводники вмешались в ситуацию, извинились перед мужчиной и предложили ему бесплатный набор закусок и напитки.