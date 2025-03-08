В последнее время в самолетах участились случаи, когда пассажиры занимают любое свободное место в надежде потом договориться о его замене. Многие считают такое поведение невежливым и полагают, что обмен местами должен происходить по взаимному согласию, а не по принуждению.
Обмен местами в самолете достиг нового уровня
Один из пользователей Reddit поделился недавним опытом на рейсе United Airlines, вызвав дискуссию об этикете обмена местами.
«Пожилая женщина, которая изначально сидела рядом со мной, неожиданно пересела на два ряда вперед, заняв место 12C рядом со своей дочерью и внучкой», - написал пользователь.
«Уже было объявлено, что самолет полностью заполнен, так что семья знала, что это место принадлежит кому-то другому».
Когда наконец прибыл пассажир, которому принадлежало это место, женщина предложила ему выбор: занять место у прохода рядом с младенцем или согласиться на среднее место.
По словам автора поста, мужчина был около 190 см ростом и выглядел явно раздраженным ситуацией, но все же согласился на среднее место. Об этом сообщает New York Post.
«Я считаю невежливым сначала занять место, а потом уже спрашивать, можно ли его поменять, особенно если это означает худшие условия для другого пассажира», - отметил пользователь.
«Единственное оправдание - если бабушка хотела избежать места рядом с младенцем, что могло бы сделать полет спокойнее для всех. Но все равно - это кажется мне неправильным».
Позже автор поста добавил, что бортпроводники вмешались в ситуацию, извинились перед мужчиной и предложили ему бесплатный набор закусок и напитки.
«После приземления мать громко говорила о том, что мужчина не должен был менять место, если не хотел. Но при этом она ни разу не поблагодарила его и не выразила сожаления. Очень странное поведение», - написал он.
Под постом собралось множество комментариев с обсуждением правил обмена местами.
«Если такое поведение будет терпимо, это только побудит других делать то же самое», - отметил один из пользователей.
«Я бы не менялся местами с кем-то, кто придерживается принципа «сначала займу, потом спрошу». Даже если бы это был справедливый обмен, я, скорее всего, отказался бы», - добавил другой.
«Простое правило: не существует специального этикета для обмена местами. Люди должны покупать места, которые им подходят, или довольствоваться тем, что им досталось», - выразил мнение еще один комментатор.
Эксперт по этикету из Калифорнии Розалинда Рэндалл ранее заявляла Fox News Digital, что никто не обязан менять свое место в самолете.
«Тот, кто просит обмен, не должен воспринимать это как должное или обижаться, если ему откажут», - сказала она.
По мнению Рэндалл, попросить поменяться местами можно вежливо, но это все равно может вызвать неудобства у других пассажиров. Она посоветовала, что больше шансов добиться обмена, если попросить помощи у бортпроводников или предложить небольшую компенсацию другому пассажиру, например, бесплатный напиток или дополнительные услуги.