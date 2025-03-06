КРАСОТА! Автомобиль скандальной эстонской блондинки ищет нового владельца: надежный спутник для поездок по родным дорогам

«Друзья, мой бывший верный конь ждет нового хозяина!» – сообщает Бригитте Сюзанне Хунт на своей странице в Instagram и делится с подписчиками объявлением, размещенным на Auto24.

Звезда светской хроники продает свой Mercedes-AMG за 39 000 евро.

«Сын моей подруги бережно ухаживал за ним, так что у тебя есть шанс получить надежного спутника, с которым можно достойно бороздить дороги,» – пишет Хунт в Instagram.

На вопрос редакции, почему она решила продать машину именно сейчас, Хунт ответила: «У меня был выбор – OnlyFans или продажа авто. Будучи студенткой, очень сложно сводить концы с концами, а у меня, к тому же, ужасно дорогой вкус».

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Фото: Kuvatõmmis Auto24.ee

В августе прошлого года Хунт призналась, что приобрела новый автомобиль, о котором мечтала восемь лет – Porsche Panamera G2 Turbo 4.0.

«Добро пожаловать домой, Porsche Panamera,» – радостно написала она в Instagram.