ФОТО Под жарким испанским солнцем отпраздновали День независимости Эстонии

День независимости Эстонии отметили и на побережье Коста-дель-Соль в гольф-клубе Марбельи. Главными исполнителями на балу стали Койт Тооме и Suured Tüdrukud (Кайре Вилгатс и Дагмар Оя). По словам организаторов, танцпол мгновенно заполнился, и гости танцевали до самого утра. После праздника эстонские музыканты остались в Испании еще на несколько дней, чтобы устроить себе небольшой отпуск.

В поддержку родильного отделения Хийумаа собрано 3310 евро

Помимо наслаждения хорошей музыкой и едой, был проведен аукцион произведений искусства. «Самым дорогим лотом стала репродукция произведения Vaatab kevade poole с оригинальной подписью художницы Эпп-Марии Кокамяги, финальная цена составила 1000 евро. Также за высокую цену было продано кимоно студии KIU, а работа Сийма Ханиката ушла с молотка за 650 евро», – рассказала организатор мероприятия Грете Мяэотс.

«В этом году на аукционе и лотерее мы собрали 3310 евро в пользу Фонда поддержки родильных домов», – отметила она. «Фонд вновь направит собранные средства на поддержку родильного отделения Хийумаа. В прошлом году на пожертвованные деньги была приобретена КТГ-система для родильного отделения больницы Хийумаа, а в этот раз средства пойдут на обучение персонала».

Вечер открыл посол Эстонии в Мадриде Андрес Рунду. С благодарственной речью к гостям обратился представитель Фонда поддержки родильных домов Райдо Пярн.

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