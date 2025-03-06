Эстонцы, живущие в Испании, уже несколько лет подряд отмечают День независимости своей родины торжественной гала-вечеринкой. На столе были бутерброды с килькой, в рюмках – Vana Tallinn, гости наслаждались хорошей музыкой и приятной компанией. Смотрите яркую фотогалерею!
ФОТО ⟩ Под жарким испанским солнцем отпраздновали День независимости Эстонии
День независимости Эстонии отметили и на побережье Коста-дель-Соль в гольф-клубе Марбельи. Главными исполнителями на балу стали Койт Тооме и Suured Tüdrukud (Кайре Вилгатс и Дагмар Оя). По словам организаторов, танцпол мгновенно заполнился, и гости танцевали до самого утра. После праздника эстонские музыканты остались в Испании еще на несколько дней, чтобы устроить себе небольшой отпуск.
В поддержку родильного отделения Хийумаа собрано 3310 евро
Помимо наслаждения хорошей музыкой и едой, был проведен аукцион произведений искусства. «Самым дорогим лотом стала репродукция произведения Vaatab kevade poole с оригинальной подписью художницы Эпп-Марии Кокамяги, финальная цена составила 1000 евро. Также за высокую цену было продано кимоно студии KIU, а работа Сийма Ханиката ушла с молотка за 650 евро», – рассказала организатор мероприятия Грете Мяэотс.
«В этом году на аукционе и лотерее мы собрали 3310 евро в пользу Фонда поддержки родильных домов», – отметила она. «Фонд вновь направит собранные средства на поддержку родильного отделения Хийумаа. В прошлом году на пожертвованные деньги была приобретена КТГ-система для родильного отделения больницы Хийумаа, а в этот раз средства пойдут на обучение персонала».
Вечер открыл посол Эстонии в Мадриде Андрес Рунду. С благодарственной речью к гостям обратился представитель Фонда поддержки родильных домов Райдо Пярн.
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