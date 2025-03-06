Пять семей десять лет назад приобрели квартиры в престижном жилом комплексе, построенном на берегу реки Эмайыги в Тарту. Теперь им пришлось съехать, так как здание накренилось настолько, что проживание в нем стало небезопасным. Владельцы квартир, купленных за большие деньги, в отчаянии, ведь никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее, как сообщает программа ETV Pealtnägija в своем выпуске в среду.
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Жительница накренившегося дома: «Продолжаешь платить кредит, но в реальности, вероятно, однажды останешься без жилья»
«Например, готовка. Масло буквально стекает в один угол сковороды. Хочешь сделать ровный омлет, но ничего не выходит», - рассказала в передаче жительница дома Грете о повседневных трудностях жизни в накренившемся здании.