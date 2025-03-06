«Со мной вообще странная метаморфоза произошла. Когда я совершала свой личный выбор в 2022 году, я поняла, что этот выбор будет связан с тем, что я потеряю свою профессию и не буду актрисой. И я очень искренне это приняла, без притворства. Я не думала, что я буду получать роли в американских сериалах», - признается Маша Машкова.

«Я не думала, что для меня станет необходимым рассказать историю "Надеждиных". Но когда я затеяла этот спектакль, это был первый проект, который я хотела сделать не потому, что я хотела быть актрисой, а потому, что мне было необходимо рассказать эту историю. И все. Мне казалось, что это моя последняя роль», - откровенно сказала она.

«Я не знаю, что будет дальше, поскольку я глубоко приняла тот факт, что в эмиграции есть высокая вероятность того, что мне придется поменять свою профессию. Что мне теперь сложно говорить о себе как об актрисе. Спектакль "Надеждины", поскольку я играю одновременно себя, свою бабушку и своего дедушку, - это такой эгоистичный акт психотерапии», - добавила актриса.

По ее словам, она не чувствовала себя одинокой: «В первую очередь потому, что меня окружала огромная команда талантливых людей, они все эмигранты [...]. Конечно, я чувствовала, что мы вместе. И я чувствовала, что мы можем объединиться и сделать дело».

«Катаясь по всему миру, я сталкиваюсь с Чулпан и с Ваней Вырыпаевым (известный драматург. - прим.ред), я просто понимаю, что оказалась среди своих людей. Вот так неожиданно, при драматических обстоятельствах, при всем при этом. Мне хорошо в эмиграции, потому что я вижу, что со мной мои люди!» - резюмировала Машкова.

Напомним, Маша Машкова уехала в США после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. В Голливуде она строит карьеру под именем Masha Mashkova. В марте 2022 года Мария публично осудила действия российской власти, назвав происходящее немыслимым. После этого она полностью прекратила общение со своим знаменитым отцом, Владимиром Машковым, который активно поддерживает политику Путина.

Видео: Интервью Маши Машковой