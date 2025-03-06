Предположительно, медсестры хирургического отделения Ярвамааской больницы попали под давление руководства. Некоторое время назад с должности был отстранен руководитель сестринского отдела, а теперь почти все медсестры отделения боятся за свои рабочие места.
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В эстонской больнице кипят страсти: главную медсестру хирургического отделения отстранили из-за сбора подписей
Еще в середине прошлой недели в редакцию Elu24 поступило несколько писем, в которых говорилось о внутренних конфликтах в больнице, причем главным объектом обвинений стал ее директор Кюльвар Манд. Его стиль управления описывается как диктаторский. Одна из жалоб начиналась так: «В Ярвамааской больнице ад открыт!»