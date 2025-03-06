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В эстонской больнице кипят страсти: главную медсестру хирургического отделения отстранили из-за сбора подписей

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Фото статьи
Фото: Dmitri Kotjuh

Предположительно, медсестры хирургического отделения Ярвамааской больницы попали под давление руководства. Некоторое время назад с должности был отстранен руководитель сестринского отдела, а теперь почти все медсестры отделения боятся за свои рабочие места.

Еще в середине прошлой недели в редакцию Elu24 поступило несколько писем, в которых говорилось о внутренних конфликтах в больнице, причем главным объектом обвинений стал ее директор Кюльвар Манд. Его стиль управления описывается как диктаторский. Одна из жалоб начиналась так: «В Ярвамааской больнице ад открыт!»

Кюльвар Манд возглавляет больницу с сентября 2022 года. Ранее он долгие годы входил в правление Пярнуской больницы, откуда был отстранен в 2007 году. Тогда Pärnu Postimees сообщало, что его уволили за нарушение условий контракта, а также за несоблюдение принципов работы и потребностей учреждения.

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