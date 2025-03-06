В эстонской больнице кипят страсти: главную медсестру хирургического отделения отстранили из-за сбора подписей

Еще в середине прошлой недели в редакцию Elu24 поступило несколько писем, в которых говорилось о внутренних конфликтах в больнице, причем главным объектом обвинений стал ее директор Кюльвар Манд . Его стиль управления описывается как диктаторский. Одна из жалоб начиналась так: «В Ярвамааской больнице ад открыт!»

Кюльвар Манд возглавляет больницу с сентября 2022 года. Ранее он долгие годы входил в правление Пярнуской больницы, откуда был отстранен в 2007 году. Тогда Pärnu Postimees сообщало, что его уволили за нарушение условий контракта, а также за несоблюдение принципов работы и потребностей учреждения.