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Голливудский актер неожиданно получил гражданство Польши

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Фото статьи
Фото: Adam Gray

Популярный американский актер Джесси Айзенберг, известный своими ролями в фильмах «Добро пожаловать в Зомбиленд», «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана», получил польское гражданство, пишет ТСН.

Об этом Канцелярия президента Польши сообщила на официальной странице в X (ранее Twitter). Джесси Айзенберг подал документы на получение нового гражданства еще весной 2024 года. К слову, у актера есть польские корни.

Предки звезды Голливуда жили в небольшом городке Польши, но во время Второй мировой войны эмигрировали в США. Джесси Айзенберг делится, что чувствует связь со страной, потому и подал документы на получение нового гражданства.

И вот 4 марта в представительстве Польши при ООН в Нью-Йорке актер официально стал гражданином Польши. Соответствующие документы ему торжественно вручил президент страны Анджей Дуда.

«Я рад, что люди со всего мира, из-за океана помнят свое происхождение, что их предки происходят из Республики Польша и хотят быть связаны с нашим государством», - сказал президент.

Сам Джесси Айзенберг поблагодарил за предоставленное ему гражданство.

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