ГОРОСКОП НА 6 МАРТА Львы могут поссориться с родственниками, а Весы смогут спокойно заняться своими делами

Эмоциональный фон дня будет довольно напряженным, что помешает сохранить спокойствие и доброжелательность при общении с родственниками. Будьте, по крайней мере, терпеливы. В действительно сложных ситуациях вам на выручку придет неподражаемое чувство юмора.

Весы

Уровень деловой активности минимален, и не стоит рассчитывать на то, что в этот день вы будете проявлять чудеса трудового энтузиазма. К счастью, никакой необходимости к совершению подвигов на профессиональном поприще нет. Спокойно занимайтесь своими делами, воплощайте планы в жизнь – недоброжелатели не смогут вам помешать, а вот единомышленники наверняка помогут. Возможно появление влиятельных покровителей.

Не слишком благоприятна финансовая ситуация, члены семьи будут недовольны вашим отношением к деньгам. Можно сократить расходы на развлечения – вы ничего не потеряете, если откажетесь, например, от посещения увеселительных заведений. Хорошо пройдут романтические свидания, высока вероятность новых знакомств.

Скорпион

День напряженный, беспокойный. Борьба с недоброжелателями отнимет немало сил, победы же, с таким трудом одержанные вами, окажутся незначительными. Вы поступите мудро, если на время уйдете в тень, постараетесь прислушаться к своей интуиции, разобраться с собственными желаниями и стремлениями. Можно рассчитывать на поддержку друзей. А вот родственники и любимый человек сегодня вряд ли смогут понять вас правильно.