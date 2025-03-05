ФОТО 75-летняя Пугачева показала праздничный образ по случаю, который придумала сама

На снимке артистка запечатлена в желтом наряде на фоне желтых декораций. Свой образ она дополнила желтым цветком, который закрепила на голове.

По словам 75-летней Пугачевой, фото было сделано во время празднования прихода весны.

«Незабываемый праздничек получился! Спасибо, друзья», – написала она.

2 марта Примадонна по старой доброй традиции «разрешила весну».

Напомним, этому обычаю уже не один десяток лет. Вот что о нем говорила Алла Пугачева: «Этот праздник, первое воскресенье весны, я просто сама себе придумала. Откуда желтые цветы? Я их придумала себе в 18 лет.

Приезжала в центр, шла по улице Горького, а до этого копила деньги, чтобы купить желтые цветы. Я шла с ними и самому хмурому человеку, кто мне встречался, просто дарила цветочек».