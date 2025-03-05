Новый бьюти-тренд в TikTok: почему советуют носить резинки для волос на ушах?

Морщины – разгладить. Поры – уменьшить. Волосы – сделать пышными. Каждый день появляются новые советы и знания, которые помогают справляться с различными бьюти-проблемами. Этот безумно популярный бьюти-хак зародился в Южной Корее, но настоящую популярность приобрел благодаря нью-йоркскому дерматологу Дэвиду Киму, который опубликовал видео об этом в TikTok. Почему же рекомендуют надевать резинки для волос на уши?