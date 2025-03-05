Меган Маркл потребовала больше не называть ее по фамилии: в чем дело

В разговоре с приятельницей Минди Калинг, которая стала гостьей «С любовью, Меган», супруга принца Гарри напоминает: отныне она не Маркл, а герцогиня Сассекская. «Так смешно, что ты продолжаешь говорить "Меган Маркл". Ты же знаешь, что теперь я Сассекс. Я не знала, насколько это будет для меня важно, но для меня так много значат эти слова. Это наша фамилия», - с заметным раздражением высказалась Меган.

Калинг, явно смущенная, согласилась с подругой и добавила: «Ну, теперь я это знаю. И мне это нравится».

Настойчивое желание герцогини использовать свой титул в качестве фамилии удивило поклонников королевской семьи. Хотя бы потому, что Меган оправдывает это связью со своими детьми, но известно, что их фамилия - Маунтбаттен-Виндзор.

Daily Mail уточняет, что официально у Гарри и Меган нет фамилии, а потому действительно допустимо использовать вместо нее королевский титул. Однако, учитывая долгую и непростую историю отношений Меган с родственниками мужа, подобное заявление кажется многим странным. Пользователи считают, что этим поступком звезда «Форс-мажоров» оскорбила и Гарри, и его семью.

Кроме того, еще год назад ходили слухи, что супруги могут навсегда потерять титул герцогов Сассекских.