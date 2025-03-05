БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! От имени известной инкассо-фирмы распространяются мошеннические сообщения

В социальных сетях предупреждают, что участились случаи рассылки вредоносных мошеннических писем и CМС от имени Julianus Inkasso.

В СМС-сообщениях создается впечатление, что необходимо оплатить непогашенная задолженность фирме. Чтобы сделать это как можно удобнее, в сообщении также указывается счет и номер ссылки.

Маарья Треуфельдт, менеджер по маркетингу и коммуникациям Julianus Inkasso, подтверждает, что они знают об этих мошеннических схемах и предупреждают людей о них как на своем сайте, так и в социальных сетях.

«Это более распространенная проблема, когда мошенники используют имена различных известных компаний, чтобы выманить у людей данные или деньги», - говорит Треуфельдт. Она добавляет, что фирма также подала заявление в полицию.

Однако это не первый случай, когда фирма по взысканию долгов сталкивается с волной мошеннических писем.

Прошлым летом они предупреждали на своей странице в социальных сетях: «Внимание! Пожалуйста, будьте осторожны - под именем Julianus рассылаются мошеннические письма».

«Полезно знать: Письма, отправленные Julianus Inkasso, всегда будут приходить с адреса электронной почты @julianus.ee. В письмах всегда указывается номер телефона и ссылка на оплату, а также, как правило, логотип. Прежде чем ответить, проверьте, что адрес самообслуживания, указанный в письме. Если электронный или веб-адрес в отправленном вами письме не заканчивается на julianus.ee, он нам не принадлежит. В случае сомнений всегда стоит войти в систему самообслуживания Julianus Inkasso через официальный сайт, где вы можете проверить свои долги и произвести платежи в режиме реального времени».

Только в январе в Эстонии более полусотни человек стали жертвами банковского мошенничества, а общий ущерб составил почти 400 000 евро.