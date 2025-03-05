Совсем скоро лето, а значит, наступает время открытой обуви. Но как правильно ее подобрать, чтобы избежать проблем? Кто такой подолог, с какими жалобами к нему обращаются, и какие ошибки в уходе совершают люди? Разбираемся вместе с опытным специалистом Игорем Ивановым.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонский специалист рассказал, чем грозит ношение обуви с Temu и Shein: «У каждого ботинка есть свои нюансы»
Игорь Иванов - подолог с 10-летним стажем работы. Он также является членом Общества врачей-подологов. Окончил Тартускую высшую школу здравоохранения в июне 2024 года по специальности подология.