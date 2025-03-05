Турецкий отель получил огромный штраф за отказ селить двух мужчин в один номер

Как пишет местное издание Urfa Değişim, двое друзей-мужчин хотели остановиться в одном номере одного из отелей в Анталье, однако его руководство отклонило эту просьбу, заявив, что у них нет практики размещения «только для мужчин».

После этого мужчины обратились в Турецкий институт по правам человека и равенству (TİHEK), который провел расследование и установил, что данная практика отеля является дискриминационной и основывалась только на предположениях и предубеждениях, не имевших под собой каких-либо объективных и разумных оснований. По этой причине на отель был наложен административный штраф в максимальном размере, установленном законодательством.

Тем временем, руководство отеля пока не сделало официального заявления по данному вопросу, однако некоторые источники утверждают, что они планируют обжаловать это решение.

В свою очередь журналисты издания называют решение TİHEK важным поворотным моментом в борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Турции. Это решение дает четкий сигнал гостиницам и другим предприятиям сферы размещения о том, что им не следует допускать дискриминации.