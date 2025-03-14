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ОТ ПРОДУКТОВ ДО ОДЕЖДЫ Мать троих детей рассказала, как можно экономить до 400 евро в месяц

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Как экономить на покупке продуктов, вещей, средств гигиены и бытовой химии, в студии Limon LIVE рассказала мать троих детей.

«Люди рассказали, что экономят почти 400 евро в месяц, делая заготовки и храня их в морозилке. Я тоже начала использовать этот метод, - рассказывает героиня свежего выпуска Limon LIVE. - Хоп, например, видишь паприку в магазине по евро! Целый ящик купила, нарезала, поджарила и отправила в морозилку, а потом супы варятся за пять минут».

Мать троих детей, а с недавних пор специалист по коммуникации Tarbi targalt, Валентина Авалд рассказывает, что в последнее время ее семье приходится, как и большинству жителей Эстонии, тщательно следить за своими расходами.

Валентина Авалд в студии Limon LIVE.
Валентина Авалд в студии Limon LIVE. Фото: Sander Ilvest

У Валентины трое детей: старшей дочери скоро исполнится 16 лет, средней - 14, а младшей - 4. Многодетная мать делится лайфхаками, которые помогают их семье экономить. Например, Валентина завела привычку иногда посещать секонд-хенды вместе со старшей дочерью.

«Дочь меня туда затащила, и когда я увидела, что можно приобрести неношеную одежду по смешным ценам, такой шоппинг стал для нас с дочерью традицией», - рассказывает Валентина.

Валентина Авалд делится полезными лайфхаками с ведущей.
Валентина Авалд делится полезными лайфхаками с ведущей. Фото: Sander Ilvest

«Куча классных пиджаков по одному евро каждый, - рассказывает Валентина о своих приобретениях в столичных секонд-хендах. - И потом думаешь: нужно ли за 8 евро сдавать его в химчистку, или проще купить новый?»

Что касается экономии на продуктах питания, средствах гигиены и моющих средствах, то семья выработала несколько полезных привычек, а с помощью бесплатного мобильного приложения Tarbi targalt за один поход в магазин им удается сэкономить до 20 евро. Система простая: можно сканировать штрих-коды товаров, и приложение покажет цены в разных магазинах, подбирая самые выгодные предложения.

Валентина Авалд рассказала, как при помощи мобильного приложения Tarbi targalt экономит бюджет.
Валентина Авалд рассказала, как при помощи мобильного приложения Tarbi targalt экономит бюджет. Фото: Sander Ilvest

Как мать троих дочерей, Валентина знает, что значительная часть денег уходит на покупку шампуней, кондиционеров, косметических средств и гигиенических прокладок.

«Еще корона научила нас закупать стиральные порошки и моющие средства про запас - на неделю, на месяц. Есть вещи, которые мы купили во время пандемии, и до сих пор ими пользуемся, и я сейчас их достаю и понимаю, что тогда они стоили копейки», - рассказывает Валентина о том, как, неожиданно для себя, несколько лет назад семья сделала инвестицию в гигиенические средства и бытовую химию.

Валентина Авалд в студии Limon LIVE: «Они были кофеманами и перестали пить кофе, уже на этом сэкономили».
Валентина Авалд в студии Limon LIVE: «Они были кофеманами и перестали пить кофе, уже на этом сэкономили». Фото: Sander Ilvest

Начав сотрудничать с приложением Tarbitargalt, Валентина собирает от жителей Эстонии полезные советы о том, как они экономят в наше непростое время. Например, кто-то экономит, заказывая моющие средства на Amazon - так получается в два раза выгоднее, чем в эстонских магазинах.

«Одна женщина написала, как они с мужем экономили, когда тот лишился работы, - рассказывает Валентина. - Они были кофеманами и перестали пить кофе, уже на этом сэкономили. Они перешли на каши, отказались от газировки, стали сами делать глазированные сырочки, которые нравятся детям - это и полезнее, и экономичнее».

Специалист по коммуникации Tarbi targalt Валентина Авалд и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут.
Специалист по коммуникации Tarbi targalt Валентина Авалд и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Sander Ilvest

Другие способы экономии денег в наше непростое время, а также какие функции и возможности есть у бесплатного приложения Tarbi targalt, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!

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