Как экономить на покупке продуктов, вещей, средств гигиены и бытовой химии, в студии Limon LIVE рассказала мать троих детей.
ОТ ПРОДУКТОВ ДО ОДЕЖДЫ ⟩ Мать троих детей рассказала, как можно экономить до 400 евро в месяц
«Люди рассказали, что экономят почти 400 евро в месяц, делая заготовки и храня их в морозилке. Я тоже начала использовать этот метод, - рассказывает героиня свежего выпуска Limon LIVE. - Хоп, например, видишь паприку в магазине по евро! Целый ящик купила, нарезала, поджарила и отправила в морозилку, а потом супы варятся за пять минут».
Мать троих детей, а с недавних пор специалист по коммуникации Tarbi targalt, Валентина Авалд рассказывает, что в последнее время ее семье приходится, как и большинству жителей Эстонии, тщательно следить за своими расходами.
У Валентины трое детей: старшей дочери скоро исполнится 16 лет, средней - 14, а младшей - 4. Многодетная мать делится лайфхаками, которые помогают их семье экономить. Например, Валентина завела привычку иногда посещать секонд-хенды вместе со старшей дочерью.
«Дочь меня туда затащила, и когда я увидела, что можно приобрести неношеную одежду по смешным ценам, такой шоппинг стал для нас с дочерью традицией», - рассказывает Валентина.
«Куча классных пиджаков по одному евро каждый, - рассказывает Валентина о своих приобретениях в столичных секонд-хендах. - И потом думаешь: нужно ли за 8 евро сдавать его в химчистку, или проще купить новый?»
Что касается экономии на продуктах питания, средствах гигиены и моющих средствах, то семья выработала несколько полезных привычек, а с помощью бесплатного мобильного приложения Tarbi targalt за один поход в магазин им удается сэкономить до 20 евро. Система простая: можно сканировать штрих-коды товаров, и приложение покажет цены в разных магазинах, подбирая самые выгодные предложения.
Как мать троих дочерей, Валентина знает, что значительная часть денег уходит на покупку шампуней, кондиционеров, косметических средств и гигиенических прокладок.
«Еще корона научила нас закупать стиральные порошки и моющие средства про запас - на неделю, на месяц. Есть вещи, которые мы купили во время пандемии, и до сих пор ими пользуемся, и я сейчас их достаю и понимаю, что тогда они стоили копейки», - рассказывает Валентина о том, как, неожиданно для себя, несколько лет назад семья сделала инвестицию в гигиенические средства и бытовую химию.
Начав сотрудничать с приложением Tarbitargalt, Валентина собирает от жителей Эстонии полезные советы о том, как они экономят в наше непростое время. Например, кто-то экономит, заказывая моющие средства на Amazon - так получается в два раза выгоднее, чем в эстонских магазинах.
«Одна женщина написала, как они с мужем экономили, когда тот лишился работы, - рассказывает Валентина. - Они были кофеманами и перестали пить кофе, уже на этом сэкономили. Они перешли на каши, отказались от газировки, стали сами делать глазированные сырочки, которые нравятся детям - это и полезнее, и экономичнее».
Другие способы экономии денег в наше непростое время, а также какие функции и возможности есть у бесплатного приложения Tarbi targalt, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!