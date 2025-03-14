ОТ ПРОДУКТОВ ДО ОДЕЖДЫ Мать троих детей рассказала, как можно экономить до 400 евро в месяц

Валентина Авалд рассказала, как при помощи мобильного приложения Tarbi targalt экономит бюджет. Фото: Sander Ilvest

Как мать троих дочерей, Валентина знает, что значительная часть денег уходит на покупку шампуней, кондиционеров, косметических средств и гигиенических прокладок.

«Еще корона научила нас закупать стиральные порошки и моющие средства про запас - на неделю, на месяц. Есть вещи, которые мы купили во время пандемии, и до сих пор ими пользуемся, и я сейчас их достаю и понимаю, что тогда они стоили копейки», - рассказывает Валентина о том, как, неожиданно для себя, несколько лет назад семья сделала инвестицию в гигиенические средства и бытовую химию.

Валентина Авалд в студии Limon LIVE: «Они были кофеманами и перестали пить кофе, уже на этом сэкономили». Фото: Sander Ilvest

Начав сотрудничать с приложением Tarbitargalt, Валентина собирает от жителей Эстонии полезные советы о том, как они экономят в наше непростое время. Например, кто-то экономит, заказывая моющие средства на Amazon - так получается в два раза выгоднее, чем в эстонских магазинах.

«Одна женщина написала, как они с мужем экономили, когда тот лишился работы, - рассказывает Валентина. - Они были кофеманами и перестали пить кофе, уже на этом сэкономили. Они перешли на каши, отказались от газировки, стали сами делать глазированные сырочки, которые нравятся детям - это и полезнее, и экономичнее».

Специалист по коммуникации Tarbi targalt Валентина Авалд и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Sander Ilvest

Другие способы экономии денег в наше непростое время, а также какие функции и возможности есть у бесплатного приложения Tarbi targalt, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!