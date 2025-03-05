Алек Болдуин едва не покончил с собой после убийства во время съемок «Ржавчины»

Как рассказала его жена Хилари Томас в новом выпуске шоу The Baldwins, Алек долго боролся с ощущением, что вместо Хатчинс должен был погибнуть он.

«Он сказал, что хочет убить себя», – рассказала Хилари.

Она добавила, что после инцидента у Болдуина начались психические проблемы, а также пострадало его сердце. Актера даже несколько раз госпитализировали.

Кроме того, Алек переживал по поводу своей жены и того, как эта ситуация повлияла на нее.

«Я всегда больше переживаю за тебя, чем за себя. Я думаю о том, что это с тобой сделало и как сильно тебе больно», – сказал актер своей любимой.

Убийство Галины произошло во время съемок фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Алек во время репетиции сцены не знал, что оружие заряжено, поэтому нажал на курок. Из-за выстрела в грудь украинка скончалась.

После этого началось судебное дело, расследование которого затянулось на несколько лет. Актера держали в списке главных виновников трагедии. Он получил обвинения по двум пунктам: «неосторожное применение огнестрельного оружия» и «действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других». Однако в июле прошлого года суд вынес окончательный приговор и снял с него все обвинения по этому делу.