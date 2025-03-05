Мужчину арестовали после того, как он выбежал на взлетно-посадочную полосу и встал перед самолетом, чтобы тот не улетел без него, пишет ТСН.
Отчаянный пассажир пропустил рейс и решил догнать самолет на взлетной полосе
Герой этой истории принял опрометчивое решение выбежать на взлетно-посадочную полосу после того, как 3 марта опоздал на свой рейс. 29-летнему путешественнику удалось обойти все меры безопасности, чтобы добраться до самолета, на котором он должен был лететь.
Мужчина простоял на асфальте около минуты, прежде чем к нему подошел сотрудник аэропорта и отвел его в сторону. Затем путешественник был задержан сотрудниками службы безопасности в международном аэропорту Эль-Тепуаль в Пуэрто-Монт, Чили.
Позже мужчину передали полиции, которая арестовала туриста.
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