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Отчаянный пассажир пропустил рейс и решил догнать самолет на взлетной полосе

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Мужчина решил выбежать на взлетно-посадочную полосу после того, как 3 марта опоздал на свой рейс. Снимок иллюстративный.
Мужчина решил выбежать на взлетно-посадочную полосу после того, как 3 марта опоздал на свой рейс. Снимок иллюстративный. Фото: Mark Agnor/Shutterstock

Мужчину арестовали после того, как он выбежал на взлетно-посадочную полосу и встал перед самолетом, чтобы тот не улетел без него, пишет ТСН.

Герой этой истории принял опрометчивое решение выбежать на взлетно-посадочную полосу после того, как 3 марта опоздал на свой рейс. 29-летнему путешественнику удалось обойти все меры безопасности, чтобы добраться до самолета, на котором он должен был лететь.

Мужчина простоял на асфальте около минуты, прежде чем к нему подошел сотрудник аэропорта и отвел его в сторону. Затем путешественник был задержан сотрудниками службы безопасности в международном аэропорту Эль-Тепуаль в Пуэрто-Монт, Чили.

Позже мужчину передали полиции, которая арестовала туриста.

Видео смотрите здесь!

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