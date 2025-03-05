Отчаянный пассажир пропустил рейс и решил догнать самолет на взлетной полосе

Мужчина решил выбежать на взлетно-посадочную полосу после того, как 3 марта опоздал на свой рейс. Снимок иллюстративный.

Мужчину арестовали после того, как он выбежал на взлетно-посадочную полосу и встал перед самолетом, чтобы тот не улетел без него, пишет ТСН.