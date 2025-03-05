«А потом начались побои. В первый раз, когда он меня ударил, я была настолько потрясена, что даже не смогла заплакать. Это случилось быстро - просто один сильный удар по щеке, от которого моя голова ударилась о дверной косяк».

Домашнее насилие в той или иной степени затронуло каждого. Даже люди, выросшие в счастливых семьях, знают хотя бы один, если не несколько, жестоких случаев насилия среди своих знакомых. Невозможно сказать, что в Эстонии нет проблемы домашнего насилия. Мы поговорили откровенно с жителями страны, чтобы узнать, сталкивались ли они лично с этой проблемой.

Здесь - их чрезвычайно откровенные истории, которые раньше никто из них публично не рассказывал. Стоит отметить, что лишь у одного человека не нашлось примера из своей жизни. Имена участников изменены из-за деликатности темы.