ФОТО Бывший худрук Русского театра Филипп Лось уехал из Эстонии

О переезде в Нетанию (Израиль) Филипп Лось написал еще на прошлой неделе.

«Ужасно хочется поскорее в самолет, вещи собраны загодя. Тяжеленные чемоданы, принявшие все самое полезное, что должно пригодиться мне в новой жизни, трепещут в ожидании посадки на рейс. Одна надежда - на милосердие польской авиакомпании.

Дружеские встречи перед долгим расставанием тоже подошли к концу: с кем-то успел повидаться перед дорогой, с кем-то не довелось...

На фотографии - мой новый Дом в Израиле, мой новый театр, где меня ждут и хотят. Все остальное уже в прошлом. Я загостился в Таллинне, пора. Всем, кто здесь - счастливо оставаться!» - пишет Лось в Facebook, добавляя также снимок Дворца Культуры.

Под постом бывшего художественного руководителя Русского театра пользователи желают ему счастливого пути и удачи на новом рабочем месте.

«Филипп, дорогой! Классно, что все так чудесно! Удачи! Обнимаю», - комментирует публикацию журналист и кинодокументалист Элла Аграновская. «Успехов и удачи!» - пишет депутат Рийгикогу (Центристская партия) Вадим Белобровцев. «Вот это новость! Я очень рада! Храни тебя Бог на этом интереснейшем пути!» - оставляет комментарий гид Эстонского центра архитектуры Оксана Яаксон. «Удачи!» - добавляет актер и режиссер Русского театра Даниил Зандберг.

Увольнение из Русского театра

В 2022 году издание Rus.Postimees писало, что 12 сентября было принято решение об увольнении Филиппа Лося.

«Своими выступлениями в социальных сетях, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии», - сообщила тогда Светлана Янчек, которая на тот момент являлась директором Русского театра.

В конце августа Лось в соцсетях сделал публикацию о «тухлой облезлой русофобии», в которой сравнил положение граждан России в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны. Затем экс-худрук признал, что, возможно, перегнул палку и в очередной раз признался в любви к Эстонии, с которой связывал все дальнейшие планы.