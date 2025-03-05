Вкусно готовить может научиться каждый, если задаться целью. Сегодня в интернете можно найти много интересных рецептов. Но важно, чтобы рецепт был проверенным, тогда вы не испортите продукты и не потратите время зря.
Жареный желток в сухарях: такого блюда вы еще не пробовали!
Кулинар Элла Иванова предлагает приготовить жареный желток в сухарях. Прежде чем поделиться рецептом, готовит блюдо на своей кухне. Технология приготовления этого блюда вас удивит. Наверняка такого вы еще не пробовали, пишут Fakty.
«Это блюдо с первого раза стало моим любимым, - говорит Элла Иванова. - Самое главное - использовать очень свежие яйца, чтобы легко отделился белок от желтка.
В емкость насыпаем панировочные сухари, затем кладем желток, сверху покрываем его панировочными сухарями. Помещаем в морозилку на 2−3 часа. Обжариваем в горячем растительном масле. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло.
Кладем жареный желток на ломтик свежего батона, покрытый мягким сыром. Добавляем жареный бекон. Можно добавить авокадо. Украшаем зеленью.