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Жареный желток в сухарях: такого блюда вы еще не пробовали!

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Вкусно готовить может научиться каждый, если задаться целью. Сегодня в интернете можно найти много интересных рецептов. Но важно, чтобы рецепт был проверенным, тогда вы не испортите продукты и не потратите время зря.

Кулинар Элла Иванова предлагает приготовить жареный желток в сухарях. Прежде чем поделиться рецептом, готовит блюдо на своей кухне. Технология приготовления этого блюда вас удивит. Наверняка такого вы еще не пробовали, пишут Fakty.

«Это блюдо с первого раза стало моим любимым, - говорит Элла Иванова. - Самое главное - использовать очень свежие яйца, чтобы легко отделился белок от желтка.

В емкость насыпаем панировочные сухари, затем кладем желток, сверху покрываем его панировочными сухарями. Помещаем в морозилку на 2−3 часа. Обжариваем в горячем растительном масле. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло.

Кладем жареный желток на ломтик свежего батона, покрытый мягким сыром. Добавляем жареный бекон. Можно добавить авокадо. Украшаем зеленью.

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