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ШОК Мечтавшая о семье Алисон: спустя пять лет я узнала, кем на самом деле был мой парень

Перевод: Седа Дунгурова
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Женщина узнала, что парень ее обманывал все пять лет, что они были вместе. Снимок иллюстративный.
Женщина узнала, что парень ее обманывал все пять лет, что они были вместе. Снимок иллюстративный. Фото: Monkey Business Images/Shutterstock

Женщина, которая состояла в отношениях пять лет, неоднократно замечала несоответствия в словах и поступках своего молодого человека, но не могла понять, в чем дело. Мужчина называл себя Марком Кэссиди и утверждал, что работает плотником, но оказалось все это - полная ложь. 

Алисон Смит неоднократно замечала несоответствия в рассказах и поведении своего избранника, но ни разу не подозревала его во лжи. Правда вскрылась лишь тогда, когда мужчина неожиданно ее бросил, оставив в неведении и с разбитым сердцем.

Кэссиди и Смит познакомились в 1990-х, затем начали встречаться и съехались.

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