ШОК Мечтавшая о семье Алисон: спустя пять лет я узнала, кем на самом деле был мой парень

Женщина узнала, что парень ее обманывал все пять лет, что они были вместе. Снимок иллюстративный.

Женщина, которая состояла в отношениях пять лет, неоднократно замечала несоответствия в словах и поступках своего молодого человека, но не могла понять, в чем дело. Мужчина называл себя Марком Кэссиди и утверждал, что работает плотником, но оказалось все это - полная ложь.