Женщина, которая состояла в отношениях пять лет, неоднократно замечала несоответствия в словах и поступках своего молодого человека, но не могла понять, в чем дело. Мужчина называл себя Марком Кэссиди и утверждал, что работает плотником, но оказалось все это - полная ложь.
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ШОК ⟩ Мечтавшая о семье Алисон: спустя пять лет я узнала, кем на самом деле был мой парень
Алисон Смит неоднократно замечала несоответствия в рассказах и поведении своего избранника, но ни разу не подозревала его во лжи. Правда вскрылась лишь тогда, когда мужчина неожиданно ее бросил, оставив в неведении и с разбитым сердцем.