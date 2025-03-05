Никаких разводов на полу и чистые носки: вот, что надо добавить в воду для мытья полов

С пятнами и разводами на полу помогают справиться средства, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

Чем можно помыть полы:

1. Глицерин - помогает вывести пятна с паркета и деревянного пола, его добавляют из расчета чайная ложка средства на 100 мл воды.

2. Уксус - слабый раствор уксусной кислоты используют для мытья ламината, достаточно будет добавить столовую ложку уксуса на литр воды.

3. Молоко - помогает вымыть линолеум, для этого молоко с водой разводят в равных пропорциях. Моют пол, а затем натирают его сухой тряпочкой.

4. И, наконец, самое простое средство, чем мыть полы, чтобы они были чистыми - это обычный мыльный раствор. Его советуют использовать для мытья кафеля (кафельной плитки). Мыло справляется со многими пятнами на поверхности.

Имеет значение также и то, какой водой мыть пол. Дело в том, что когда холодная вода не помогает отмывать загрязнения, то хозяйки решают взять горячую. Однако это неправильно: горячая вода быстро испаряется, и на полу остаются разводы от моющих средств. Чтобы этого не происходило, вода для мытья полов должна быть теплой - комнатной температуры.